شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يكشف عن أكبر مؤتمر مصرفى أميركى عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن اتحاد المصارف العربية سوف ينظم أكبر مؤتمر مصرفي أميركي –عربي لهذا العام، وسيشارك في أعمال هذا المؤتمر كل من: وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN ) و صندوق النقد الدولي ( IMF) وكبرى المصارف المراسلة منها:Standard Chartered, Wells Fargo, Citi Bank, JP Morgan, MUFG,BNY Mellon, HSBC ومحافظي بنوك مركزية وأكثر من 100 مصرف عربي ومسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.

والمؤتمر سوف يعقد في 15 اكتوبر الحالي وسيستضيفه البنك المركزي الفدرالي الأميركي في مقره الرئيسي في نيويورك، وسيترأس الدكتور جوزيف طربيه رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية وفد المصارف العربية المشاركة في أعمال المؤتمر، الذي يجمع عدد كبير من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية، مع قادة ومسئولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، والدكتور محمد بعاصيري رئيس مبادرة الحوار المصرفي العربي- الأميركي، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية فيما يتعلق بالعقوبات وتعزيز العلاقة مع البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي.

المؤتمر سيعقد في دورته الثامنة وبتوقيته وزمانه سيحمل عنوان "الإلتزام وتعزيز العلاقة مع المصارف المراسلة الأميركية" سيشكل خطوة أساسية للمصارف العربية لشرح موقفها ووجهة نظرها من العديد من المسائل والملفات المطروحة من خلال منصة للحوار ما بين القطاع المصرفي الخاص والقطاع الرقابي والتنظيمي الأميركي حول مواضيع أساسية عدة منها: التخفيف من حدة المخاطر وانعكاساتها وتبادل المعلومات حول الحسابات المصرفية دولياً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العربية.

ومن أبرز المتحدثين في أعمال المؤتمر: نائب مساعد الوزير الأول في وزارة الخزانة الأمريكية، السيد بول أهيرن، القنصل العام ونائب الرئيس التنفيذي في البنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك السيد مايكل هيلد، مدير الأمتثال للعقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) السيد كارلتون موريس، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الامتثال والأخلاقيات في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيد مارتن غرانت ، كبير الباحثين في وحدة الاستخبارات والتحقيقات المالية في البنك المركزي الفدرالي الأميركي السيبد شون أومالي، نائب رئيس شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) السيد جمال هندي ،الرئيس التنفيذي لشعبة التحقيقات العالمية (GID) في (FinCEN) السيد ماثيو ستيجليتز، رئيس مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن السيد تيم موير.