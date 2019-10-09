انقطاع المياه عن ابنى بيتك والإسكان الاجتماعى والمناطق الصناعية بأكتوبر لمدة 12ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مدينة 6أكتوبر قطع المياه عن مناطق ابنى بيتك والإسكان الاجتناعى منطقة الـ800 فدان والمنطقة الصناعية الخامسة وباقي المناطق الصناعية بالمدينة وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعه السابعة صباح غدا الخميس وحتي الساعه 7 مساء، وذلك بسبب أعمال الإصلاحات . وأضاف الجهاز أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه وذلك للدفع بها فى الأماكن المتأثرة.

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