شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات أجنبية وانخفاض التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط انخفاض فى أحجام التداول، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14182 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2031 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 17069 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 5259 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1397 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.