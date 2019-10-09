شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 9-10-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية انخفاضا طفيفا حيث سجل "عيار 24" نحو 181.11 ريال سعودى مقابل 48.29 دولار أمريكى . أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى: سعر الذهب عيار 24 بنحو 181.11 ريال بما يعادل 48.29$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 166.02 ريال بما يعادل 44.27$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 158.48 ريال بما يعادل 42.25$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.84 ريال بما يعادل 36.22$ Advertisements سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.65 ريال بما يعادل 28.17$ سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.56 ريال بما يعادل 24.14$ سعر أوقية الذهب بنحو 5,633 ريال بما يعادل 1,502$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,268 ريال بما يعادل 338.03$ سعر كيلو الذهب بنحو 181,112 ريال بما يعادل 48,289$

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