شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها استنادا على آمال الاستمرار فى خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس للمرة الأولى فى أربع جلسات ،بعدما أدت التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" إلى تزايد آمال الاستمرار فى خفض معدلات الفائدة الأمريكية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى أول خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ،بفعل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين ، ومخاوف حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بصدد تحقيق رابع مكسب خلال الخمسة جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

قال رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء أن المركزي الأمريكي منفتح على المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة لتجنب المخاطر الاقتصادية العالمية ، مشير إلى أن البنك سيتصرف حسب الحاجة ،مع التأكيد على أن التوسع الاقتصادي سيستمر.

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زادت تلك التعليقات من آمال استمرار صانعي السياسة النقدية الأمريكية فى خفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم.

ومن أجل الحصول على المزيد من التأكيدات ، يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، تصريحات جديدة من جيروم باول ، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي ،والذي شهد خفض الفائدة الأمريكية للمرة الثانية خلال هذا العام.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.8% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، فى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.9 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.

وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.5% ،بفضل الانخفاض المستمر فى سعر صرف الجنيه الإسترليني ،والمتضرر من حالة عدم اليقين حيال انفصال بريطانيا عن الاتحادي الأوروبي مع وجود اتفاق.