شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لتعليقات "جيروم باول" ومحضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ومحضر الاجتماع الأخير للسياسة النقدية الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,503.55 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,505.46 $ ، وسجلت أعلى مستوي 1,511.39 $ ، وأدنى مستوي 1,499.88 $ .

أنهي المعدن الثمين"الذهب"تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، بدعم عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبل جولة جديدة من المحادثات التجارية.

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بحلول الساعة 15:00 جرينتش يتحدث "جيروم باول" خلال الجلسة الاستماعية خلال أحدى الفعاليات التي ينظمها الاحتياطي الاتحادي فى مدينة كنساس ،ومن المقرر أن يقوم الحضور بطرح أسئلة.

وبحلول الساعة 18:00 جرينتش ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 17/18 أيلول/سبتمبر الماضي ،وأسفر عن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.0% ، فى ثاني خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

ومن المنتظر أن توفر تعليقات باول ومحضر الاحتياطي الاتحادي ،أدلة قوية حول احتمالات الاستمرار فى تخفيف السياسة النقدية الأمريكية ،وخفض معدلات الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ،بهدف مواجهة المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الأكبر فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الرابع على التوالي ليستمر الإجمالي عند 923.76 طن متري.