شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام استنادا على انخفاض إنتاج أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،استنادا على انخفاض إنتاج أوبك لأدنى مستوى فى 16 عاما على حسب التقرير الشهري لوكالة الطاقة الأمريكية ،ويكبح المكاسب مخاوف فشل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب ارتفاع مخزونات الخام التجارية الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.04$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 52.55$، وسجل أدنى مستوي عند 52.35$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 58.60$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 57.96$ ، وسجل أدنى مستوي عند 57.93$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء فقد الخام الأمريكي نسبة 0.45% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بفعل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

قالت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إنتاج أوبك تراجع إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميا فى أيلول/سبتمبر ،وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ،بانخفاض شهري قدره 1.6 مليون برميل ،بسبب اضطرابات الإمدادات فى السعودية.

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وأعلنت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي على حسب بيانات أولية انخفاض إنتاج "أوبك" بنحو 750 ألف برميل فى أيلول/سبتمبر إلى إجمالي 28.9 مليون برميل يوميا،وهو أدنى مستوي لإنتاج المنظمة العالمية فى نحو ثماني سنوات.

تنطلق غدا الخميس فى العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على المستوي الوزاري ، ضمن المساعي الحثيثة من البلدين لإنهاء الحرب التجارية الشراسة المستمرة منذ أكثر من عام.

ويبدو أن الآمال بإحراز تقدم فى تلك المحادثات قد تضاءلت بعد أن أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 28 شركة صينية ضمن قائمة التورط المزعوم فى الإساءة لأقلية مسلمة فى الإيغور بمقاطعة شينجيانغ الصينية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 4 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.4 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.8 مليون برميل ، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي.