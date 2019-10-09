شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين تحت الضغط مع تراجع نسبة الهيمنة لأدنى مستوى فى شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد التخلي مرة أخرى عن مستويات 8,000$ ، تحت ضغط ضعف مستويات الطلب الاستثماري ،والتي يعكسها تراجع نسبة الهيمنة على السوق لأدنى مستوى فى شهرين ،حيث تحتاج العملة الرائدة إلى محفزات إيجابية قوية تعمل على تحسن الطلب وتساعد الأسعار فى الارتفاع.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 75$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 8,110$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,185$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,212$.

فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" بالأمس حوالي 0.5% ، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق للمرة الأولى خمسة أيام ، حيث لا تزال العملة تواجه ركودا فى الطلب.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء أكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 221 مليار$ ،مع استمرار تراجع أسعار البتكوين.

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تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على تعاملات سوق التشفير يوم الأربعاء إلى 66.3% ، والتي تعد أدنى مستوى منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، مع زيادة تحول تركيز المستثمرين إلى عملات رئيسية أخرى مثل الايثريوم والربيل.

وقفزت تلك النسبة فى أوائل أيلول/سبتمبر الماضي إلى مستوي 71.25% ،والذي يعد أعلى مستوى فى أكثر من عامين ،لتفقد العملة الرائدة خلال شهر تقريبا حوالي 5% من نسبة الهيمنة على سوق التشفير ،فى أقوي مؤشرات ضعف مستويات الطلب الاستثماري.

وضعف مستويات الطلب وانخفاض الأسعار بالفترة الأخيرة ، على حسب أحدث تقرير أجرته شركة "بينانس" للأبحاث يعاذ إلى حجم التداول المخيب للآمال على بورصة Bakkt.

حيث كانت هناك توقعات كبيرة حول إطلاق البورصة الأكبر فى العالم للعقود الآجلة للبتكوين ،غير أن استقبال البورصة جاء على نحو غير متوقع على الإطلاق.