شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقبع عند أدنى مستوى فى 5 أسابيع بفعل تصاعد الشكوك حول "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل تصاعد الشكوك حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" ،عقب تقارير تفيد بأن المحادثات بين حكومة جونسون وبروكسيل على وشك الانهيار دون التوصل لاتفاق.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.2197$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2216$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2226$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.2195$ ، بفعل مخاوف خروج بريطانيا الفوضوي من الاتحاد الأوروبي.

قال مصدر فى داونينغ ستريت يوم الثلاثاء إن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أبلغت رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن مقترحاته حول صفقة الانفصال غير مرحب بها بشكل كبير.

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من المقرر أن تعقد مجموعة اليورو اجتماعا هاما يوم الأربعاء فى بروكسيل لمناقشة السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ،وقد تتخذ المجموعة قرارا حول أزمة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

فمع اقتراب الموعد النهائي للانفصال فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،يتصاعد القلق بين المستثمرين حيال إمكانية التوصل لاتفاق بين الحكومة البريطانية وبروكسيل حول " بريكست" يجنب البلاد الخروج الفوضوي ،والذي من المتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الملكي.

وذكرت صحيفة التايمز البريطاني أيضا أن جونسون يواجه تمردا جديدا فى الحكومة ، حيث تستعد مجموعة من الوزراء للاستقالة بسبب مخاوف من أنه يقود البلاد إلى الخروج بلا صفقة مع الاتحاد الأوروبي.

حيث يصر جونسون على المضي قدما فى طريق الانفصال حتى لو كان دون أي اتفاق " احتراما لراغبة الشعب" على حسب تصريحاته الأخيرة ،لكن هذا الأمر يواجه رفضا قاطعا داخل البرلمان البريطاني وقلقا متصاعدا داخل الحكومة.

فقد أقر مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي ،قانونا يطلب تأجيل تنفيذ "بريكست" لمدة ثلاثة أشهر أخرى ،حال لم تتوصل الحكومة البريطانية لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ،ويبدو أن هذا القانون لا يلقي قبولا لدى بوريس جونسون حتى الآن.