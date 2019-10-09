شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول ليقترب بذلك ادنى مستوى لها في شهر، ويقترب المؤشر حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 2850 نقطة، مما قد يضغط على المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 2720 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم



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