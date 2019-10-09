شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 10271 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر منذ بداية الشهر الماضي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10300 نقطة، وهو ما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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