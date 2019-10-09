شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية مثقلة بتصعيد التوترات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء مثقلة بإعلان وزارة التجارة الأمريكية الاثنين الماضي ضم 20 مكتب صيني للأمن العام و8 شركات صينية إلى القائمة السوداء بسبب انتهاكهم لحقوق الإنسان ومسلمي إيجور وذلك قبل وضع الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء حظر على تأشيرات مسئولين صينيين مرتبطين بالاحتجاز الجماعي لأقلية الإيجور المسلمين في مقاطعة شينجيانج.

وفي المقابل، صرحت وزارة التجارة الصينية أن على الولايات المتحدة "التوقف عن التدخل" في الشئون الداخلية للبلاد و"حذف" الكيانات ذات الصلة من القائمة "في أقرب وقت ممكن"، ويأتي تلك التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون غداً الخميس وبعد غد الجمعة.

ويذكر أن الصين أكدت في مطلع هذا الأسبوع على أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو ومحافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) يي جانج سيتوجهان إلى واشنطون لحضور محادثات 10-11 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، إلى أنه من المقرر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الأخير برفع تعريفاتها الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250$ مليار إلى 30% من 25% بحلول 15 من هذا الشهر.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.50% ليخسر 7.95 نقطة ويصل إلى المستوى 1,578.55، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.67% ليخسر هو الأخر 144.80 نقطة ويصل إلى المستوى 21,442.98.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليخسر 6.00 نقطة ويصل إلى المستوى 3,831.68، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 1.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2,911.89.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.32% ليخسر 83.96 نقطة ويصل إلى المستوى 25,809.44، بينما انخفض مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا 0.45% ليخسر 50.02 نقطة ويصل إلى المستوى 10,966.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً 0.66% ليخسر هو الأخر 43.23 نقطة ويصل إلى المستوى 6,550.20.