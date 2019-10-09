شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بصورة لا تكاد تذكر - تحليل صباحي - 08-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليلامس مستوى المقاومة 6274.04 الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة ، ليرتد منه انخفاضاً ويقلص من مكاسبه التي تكاد لا تذكر ، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.07% بما يعادل 4.36 نقطة ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر . Advertisements لهذا نحن مازلنا نرجح انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 6081.83 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 6274.04 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6081.83 ومستوى المقاومة 6274.04 .

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