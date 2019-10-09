الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 09-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي ، وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -45.30 نقطة .

 

وتستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7515.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أدنى مستوى 7919.16 .

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7713.89 ومستوى المقاومة 7919.16 .

عدد أسهم الشركات الرابحة 12

عدد أسهم الشركات الخاسرة 145

عدد أسهم الشركات الثابتة 11

عدد أسهم الشركات المتداولة 188

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