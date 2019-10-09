شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن زيادة مخزونات النفط بأكثر من 4 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات النفط في البلاد بحوالي 4.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حيث توقع محللون زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.
وأظهرت البيانات غير الرسمية أيضا أن مخزون البنزين تراجع بحوالي 5.9 مليون برميل، بينما تراجع مخزون المقطرات بأربعة ملايين برميل.
يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة، وهي بيانات تؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
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