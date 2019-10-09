شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.349 درهم، وذلك بعدما لامس متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل دعما نتوقع ان يدفع بالسهم لاعلى خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 0.39 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اعلى مستوى 0.34 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.345 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد