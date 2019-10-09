شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.27 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 1.29 درهم، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 1.23 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.29 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط