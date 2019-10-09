شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.906 درهم، ملامسا مستوى المقاومة الحالي عند 0.93 درهم، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ منتصف الشهر الماضي، لذلك نتوقع ان يستمر الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 0.84 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط