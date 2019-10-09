شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 0.90 درهم، وذلك بعدما فشل في الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 0.94 درهم، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع تراجعا لمستوى الدعم 0.86 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.94 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط