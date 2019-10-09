شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستو 1.16 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول طيلة الأسبوع، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 1.13 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.23 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.15 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط