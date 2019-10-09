شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يتجاوز هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقريرنا الأخير متجاوزا هدفه السعري المتوقع عند 1.85 درهم، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 1.94 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر يناير من العام الماضي، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، والتي نتوقع ان تسمح بتمدد الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 2.10 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.84 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.90 وبين مستوى المقاومة هو 2 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد