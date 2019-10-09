شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 0.41 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.45 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.35 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.45 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.39 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.42 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط