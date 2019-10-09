شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران (AIRARABIA) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 1.30 درهم، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 1.26 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما تمكن السهم من اغلاق اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 1.33 درهم كمستوى اول ثم 1.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.27 وبين مستوى المقاومة هو 1.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد