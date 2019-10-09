شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2.07 درهم، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 2.11 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية قد تدفع بالسهم لاسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 1.98 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 2.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.05 وبين مستوى المقاومة هو 2.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط