شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يشهد تحسن في الأداء -تحليل صباحي- 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0.458 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة وأيضا اعلى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة 0.46 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 0.485 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.45 وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد