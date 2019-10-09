شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين مستقر – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين حول حاجز 70.00 دولار، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 64.40، بينما تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 80.00 ثم 93.13.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد