شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يكتسب العزم – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر اللايتكوين أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 52.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 70.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد