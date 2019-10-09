شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينتظر الاختراق – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الإيثريوم قرب مستوى 185.00، والذي يمثّل خط الرقبة لنموذج القاع المزدوج الذي تشكّل مؤخراً، بانتظار اختراق هذا المستوى للاندفاع نحو مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية واضحة الآن، مما يدعم فرص الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط الثبات فوق مستوى 168.00، مع التذكير بأن الأهداف الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 189.90 وتمتد إلى 216.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد