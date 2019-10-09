- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينتظر الاختراق – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الإيثريوم قرب مستوى 185.00، والذي يمثّل خط الرقبة لنموذج القاع المزدوج الذي تشكّل مؤخراً، بانتظار اختراق هذا المستوى للاندفاع نحو مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي.
مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية واضحة الآن، مما يدعم فرص الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية بشرط الثبات فوق مستوى 168.00، مع التذكير بأن الأهداف الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 189.90 وتمتد إلى 216.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 170.00 والمقاومة 200.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الإيثريوم ينتظر الاختراق – تحليل - 09-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.