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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يحصل على العزم الإيجابي – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف المحاولات الإيجابية لمهاجمة مستوى 8525.00 الذي يمثّل خط الرقبة لنموذج القاع المزدوج الذي يظهر بالصورة، ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 8970.00 وتمتد إلى 9330.00.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 7785.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7800.00 والمقاومة 8700.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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