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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر دعم القناة – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويحافظ على ثباته داخلها، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 0.9990 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.0070، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 0.9910 يمثل الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9880 والمقاومة 1.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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