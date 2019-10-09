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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي، بانتظار المساهمة بدفع السعر للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 0.6595، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6840 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6680 والمقاومة 0.6780
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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