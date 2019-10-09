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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون حاجز 58.00 دولار بعد الارتفاع الذي شهده السعر في الجلسات الماضية، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.
وحتى الآن، لا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بالاعتماد على الثبات دون مستوى 59.60، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 56.00 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 54.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.00 والمقاومة 59.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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