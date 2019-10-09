الاقتصاد

النفط ينتظر الكسر – تحليل - 09-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط أرضية دعم قوية عند حاجز 51.80، ويتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك ليظهر بعض الميل الصاعد الطفيف، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بانتظار المساهمة بكسر المستوى المذكور وتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 50.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

 

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 54.60 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.50 والمقاومة 53.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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