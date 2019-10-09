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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخترق المقاومة – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً لمستوى 17.60 واستقر فوقه، وأكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تبدأ عند 18.40، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.
لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 17.60 والثبات دونه من جديد سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 16.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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