شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر التأكيد – تحليل - 09-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق حاجز 1500.00 دولار، والتحرك فوق المتوسط المتحرك 50 يعتبر عامل إيجابي قد يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة، ليشكّل ضغط سلبي أمام السعر.

وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية لا يزال قائماً، ويحتاج السعر لكسر الدعم 1485.00 أو اختراق المقاومة 1520.00 لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 1555.00، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1485.00 والمقاومة 1525.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي