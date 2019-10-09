شكرا لقرائتكم خبر عن "أكسا" تتعاقد مع عبداللطيف جميل والمتحدة للبيع بالتقسيط لتقديم خدمات تأمين المركبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أكسا للتأمين التعاوني عن تلقيها تعميدا من شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط، بتجديد عقد تقديم خدمات تأمين المركبات المملوكة للشركتين لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2020.

وقالت أكسا، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن تزيد قيمة العقود الإجمالية الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة لشركة أكسا للتأمين التعاوني.

هذا ومن المتوقع أن يكون للتعميد تأثير على نتائجها المالية لعام 2020.

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ويُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 30.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24. مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى إلى التحسن في قطاعي المركبات والصحة، بالإضافة إلى الزيادة في عائدات الاستثمار بمبلغ 4.033 مليون ريال (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كذلك حققت صافي ربح بلغ 57.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 42.3 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.