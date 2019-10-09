«مبادلة» تعين ثلاثةتنفيذيين ضمن فريقها الأوروبي

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أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية، ذراع الاستثمار المالي لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن تعيين ثلاثة من القيادات التنفيذية للعمل ضمن فريق إدارة الاستثمارات الناشئة في أوروبا الذي يدير أعماله من العاصمة البريطانية لندن.

وسينضم كل من فريدريك لارديق، وجيمس بيك، إلى الفريق التنفيذي المشرف على أعمال مبادلة للاستثمارات المالية في أوروبا. ويشرف هذا الفريق على صندوق يدير استثمارات بقيمة 400 مليون يورو في مشاريع وشركات في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى صندوق يستثمر في مجموعة من الصناديق الراسخة والواعدة.

وقال هاني برحوش، المدير التنفيذي لمبادلة للاستشارات المالية: «نحن سعداء بانضمام هذه الكفاءات المتميزة إلى فريق الاستثمارات الناشئة في أوروبا. إن استقطاب أفراد ذوي قدرات رفيعة كفريدريك، وجيمس، ومارك، يعكس الآمال العظيمة التي نعلّقها على الاستثمارات الناشئة في أوروبا. فقطاع التكنولوجيا في القارة الأوروبية فيه فرص استثمار هائلة، ولذا نركز على بناء شراكات مع شركات متميزة يقودها مؤسسوها والعمل على تطويرها بالاستفادة من شبكة الأصول العالمية التي تملكها مبادلة وعلاقاتها الدولية.»

وقال إبراهيم عجمي، رئيس قسم الاستثمارات الناشئة في مبادلة للاستثمارات المالية: «نحن نعمل على تعزيز فريقنا في أوروبا بناءً على الإمكانات التي نراها في هذا السوق. لقد استطعنا تأسيس حضور فاعل في الولايات المتحدة من خلال مكتبنا في سان فرانسيسكو، الذي زودناه بفريق متكامل وتشهد أعماله نمواً مستمراً. وانطلاقاً من هذا النجاح نخطط الآن لاستهداف شركات التكنولوجيا الرائدة عبر كل الأسواق الأوروبية. نرحب بفريدريك، وجيمس، ومارك، في فريقنا، ونتطلع للعمل معهم في سبيل تسخير إمكاناتنا المالية وخبراتنا المتميزة من أجل تنمية محفظة مشاريعنا في مجال التكنولوجيا».

ومارك هو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «مانجروف كابيتال بارتنرز» ورئيس مجلس إدارة شركة «ويكس».

ويعمل فريدريك في مجال الاستثمارات الواعدة في أوروبا على مدى السنوات العشر الماضية. وكان شريكاً في «أوكتوباص فينشارس».