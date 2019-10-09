شكرا لقرائتكم خبر عن «عجمان الحرة» تطلق «واتساب للأعمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت منطقة عجمان الحرة خدمة «واتساب للأعمال» لبدء الأعمال بشكل سهل وميسر. تأتي تلك الخطوة في سياق سعي المنطقة لتسهيل التواصل مع المستثمرين وتوفير كافة المعلومات عبر خطوات بسيطة. كما توفر المنطقة عبر منصة التواصل الجديدة خدمة الاستفسار عن حالة الخدمات. وبالإضافة إلى إطلاق خدمة بدء الأعمال عبر تطبيق الواتساب، فإن المنطقة قدمت أيضاً مجموعة أخرى من الخدمات منها الربط الآلي للعمليات (RPA) وهو نظام يعمل على نقل البيانات وتحليلها على مدار الساعة دون تدخل بشري ما يساعد في توفير الوقت والجهد والمال.

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