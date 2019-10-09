«إعمار العقارية» يستقطب 21 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عاود مؤشر سوق دبي المالي التراجع بنسبة 0.23% عند مستوى 2796.58 نقطة، مع تراجع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات.

تم تداول 32 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 85.8 مليون درهم، نفدت من خلال 1427 صفقة، وجرى تداول أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 21 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.22% مغلقاً عند 4.49 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» بسيولة بقيمة 16 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.36% ليغلق عند 1.3 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً سيولة ب10.6 مليون درهم، وهبط بنسبة 0.75% ليغلق عند 5.3 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «تبريد»، بنسبة ارتفاع 6% مغلقاً عند 1.94 درهم، تلاه سهم «العربية للطيران»؛ من حيث الارتفاع، ثم سهم «الخليج للملاحة»، بصعوده 2.04% وإغلاقه عند 0.699 درهم.

وجاء التراجع الأكبر لسهم «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 9.09% وأغلق عند 4.1 درهم، تلاه سهم «السلام السودان»، وهبط بنسبة 7.2% مغلقاً عند 1.16 درهم، ثم سهم «السلام القابضة»، منخفضاً بنسبة 5.39% ومغلقاً عند 0.386 درهم.