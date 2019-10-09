شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست بدون اتفاق» يرفعدين بريطانيا إلى 90% من الناتج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني، أمس الثلاثاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.
ولا تستبعد الحكومة خروجاً من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب 31 أكتوبر/ تشرين الأول، الموعد المقرر للخروج، من دون التوصل لتسوية مع الأوروبيين.
وفي حال ال خروج من دون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80,9% في أغسطس/ آب الماضي . (أ ف ب)
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