«بريكست بدون اتفاق» يرفعدين بريطانيا إلى 90% من الناتج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر معهد الدراسات الضريبية البريطاني، أمس الثلاثاء، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عاماً.

ولا تستبعد الحكومة خروجاً من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب 31 أكتوبر/‏‏ تشرين الأول، الموعد المقرر للخروج، من دون التوصل لتسوية مع الأوروبيين.

وفي حال ال خروج من دون اتفاق، سيرتفع الدين العام لأكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى لم تشهده المملكة المتحدة منذ منتصف أعوام الستينات. وانخفض الدين العام في المملكة المتحدة إلى 80,9% في أغسطس/‏‏ آب الماضي . (أ ف ب)