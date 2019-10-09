الإطلاقات الإلكترونية تعزز مسيرة الريادة التقنية في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار وزير التغير المناخي ثاني أحمد الزيودي أمس جناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2019، واطّلع على أحدث الخدمات والتطبيقات المبتكرة التي تعرضها جهات حكومة الشارقة.

كما استقبل الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام حكومة دبي الذكية، وناقشا سبل التعاون والتنسيق وعدداً من المواضيع المتعلقة بمجال الصناعة التقنية التي تزيد من زيادة تبني الابتكارات التكنولوجية، لجعل الدوائر الحكومية أكثر كفاءة وتكاملاً وأماناً وتأثيراً على المتعاملين.

وكشفت الجهات الحكومية المشاركة في جناح حكومة الشارقة، عن باقة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية والرقمية المبتكرة، وذلك استجابة لمتطلبات النهضة الرقمية في إمارة الشارقة، ما يعكس استراتيجية حكومة الشارقة الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار، وتعزيز جهود التواصل مع المتعاملين أينما كانوا، وتسهيل أعمالهم وإجراءاتهم.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية: إن إطلاقات اليوم الثالث من جيتكس 2019 تعزز مسيرة التحول الرقمي التي بدأتها الإمارة، وتدعم النمو والمنافسة في كافة تعاملات دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

وتعرض دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ثلاث تقنيات ذكية لخدمة المتعاملين، والموظفين، ومختلف أفراد المجتمع، ضمن مشروعها للتحول الرقمي وجهودها لتسهيل الإجراءات التي من شأنها إسعاد المتعامل في الحصول على الخدمات من دون التوجه لمقر الدائرة. وتعد الدائرة أول جهة على مستوى المنطقة تطبق تقنية مشروع الروبوتات البرمجية لأتمتة إجراءات العمل المعروفة ب (RPA) Robotic process automation.

بدوره، أكد حاتم السيد نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، أن الدائرة تستعرض من خلال جناحها ضمن منصة حكومة الشارقة 3 تقنيات ذكية تشمل برنامج «المساعد الذكي» الذي يتيح للمتعاملين والمستفيدين متابعة معاملاتهم وطلباتهم من خلال خاصية في تطبيق «الواتساب»، ومشروع «أتمتة العمليات الروبوتية» الذي يستند إلى استخدام الروبوتات البرمجية المتخصصة المعروفة باسم (RPA) إضافة إلى منصة البيانات المفتوحة والتحليلات، وهي عبارة عن البيانات والمعلومات الأساسية التي يتم توفيرها كمصدر لمختلف المعلومات الدقيقة والموثوقة التي تقدمها الدائرة للجمهور.

أطلقت جامعة الشارقة حزمة من تطبيقاتها الذكية، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بحكومة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ومروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، وماجد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة.

وأكد حميد مجول على أن جامعة الشارقة تسعى لتوحيد ودمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات لخدمة التعليم والبحث العلمي وذلك لتعزيز الحرم الجامعي الرقمي والذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لجامعة الشارقة 2024/2019. كما تفقد مدير الجامعة عدداً من منصات الجهات المشاركة ضمن جناح حكومة الشارقة.

وأشارت الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة إلى أن التطبيق الجديد يوفر لطلبة المستقبل الفرصة للبحث عن التخصصات التي تقدمها جامعة الشارقة بطريقة سهلة. كما يسمح للمستخدم بالبحث عن فرص العمل بما يتناسب مع تخصصهم. كما يمكن أيضاً للمستخدمين الحصول على ربط هذه التخصصات المختلفة بفرصة وظيفية محتملة.

وأضافت أنيسة بالطيب رئيس قسم الحوسبة الأكاديمية بجامعة الشارقة، أن الجامعة عرضت من خلال مشاركتها خمسة تطبيقات إلكترونية ذكية كتطبيق جامعة الشارقة UoS Go، وتطبيق ibecome، وتطبيق المؤتمرات، وتطبيق رابطة الخريجين، التي تم تطويرها من قبل مجموعة من المتخصصين وبمشاركة عدد من طلبة الجامعة في مركز تقنية المعلومات الذي يعمل على تعزيز أهمية التحول الرقمي في مختلف الخدمات التي يقدمها المركز لدعم الاستراتيجية الجديدة للجامعة.