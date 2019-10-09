«إنجازات» تتسلم خدمات تكنولوجيا في جمارك أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مع شركة «إنجازات» لنظم المعلومات، اتفاقية تسلمت بموجبها الأخيرة مسؤولية إدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات في جمارك أبوظبي.

وستلتزم «إنجازات» بموجب الاتفاقية بتوفير خدمات مركز البيانات بأعلى المعايير وتهيئة بيئة آمنة وموثوقة للبنية التحتية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وبنيتها التحتية في جمارك أبوظبي، عبر توفير مركز بيانات من الفئة الرابعة، يعدّ الأول من نوعه من حيث اعتماده تجارياً في المنطقة.

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