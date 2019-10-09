شكرا لقرائتكم خبر عن «إبسون» تطرح بديلاً للتلفزيون ذي الشاشة الكبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «إبسون» النقاب عن الطرازين EH-LS500B وEH-LS500W من أجهزة عرض «إبسون» خلال معرض «جيتكس»، والذي يمنح إمكانية مشاهدة المحتوى بدقة 4K 1.

يمتاز الطرازان EH-LS500B وEH-LS500W بسهولة الإعداد، وبمظهر أنيق عند وضعهما بجانب منطقة العرض، وبأسعار تنافسية لتقنية عرض الليزر. وعلى عكس الطُرز التي تعمل بنظام الإسقاط القياسي، يمكن أن يحقّق هذان الطرازان عرضاً كبيراً يصل إلى 130 بوصة عند وضعهما بالقرب من الحائط.

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