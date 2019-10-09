متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حصل مركز دبي المالي العالمي على جائزة العام ك«أفضل مركز للتكنولوجيا المالية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «فينيكس».

* كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة عن خططها للاستحواذ على حصة كبيرة من شركة ناي العربية للأغذية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بقيمة استثمارية 10 ملايين دولار.

* أعلنت مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية عن شراكة إستراتيجية مع فينيس لحلول التكنولوجيا، يتم بموجبها تقديم حلول دعم مخصصة لعملية التحول الرقمي التي تشهدها ميدكير مؤخراً، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي لفنيس «يو اَي باث» المتخصصة بأتمتة العمليات الروبوتية.

* أطلقت مجموعة كلداري أخوان، موزع سيارات مازدا في الإمارات، خطة للتحول الرقمي في جميع شركات المجموعة بالاعتماد على تطبيقات سحابة «أوراكل». وسيمكن هذا التحول المجموعة من تحسين منصة التفاعل مع العملاء وتقديم خدمات مخصّصة حسب احتياجاتهم.

* بعد نجاحه في 2018، يعود معرض دبي للبصريات فيجن-إكس المرتقب مجدداً لينعقد بين 12 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويتوقع استقطاب أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية.