شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز» تشتري 500 ألف من أسهمها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة دانة غاز أول من أمس عن شراء 500 ألف سهم من أسهمها، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 20 مايو 2019.

وذكرت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سعر الأسهم المشتراة بلغ 0.942 درهم للسهم في كل صفقة، مشيرةً إلى أن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها «المجموعة المالية هيرميس».

وأشارت إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية يبلغ 684.3 مليون سهم.

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