وزارة المالية: رفع الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جنيه بدءاً من الشهر المقبل

الموجز

أعلنت وزارة المالية عن تفعيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه بدءًا من الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، لمتابعة توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة.

وقال محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية اليوم، إن مندوبى الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.

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وأضاف السبكى، أنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين، وتم إصدار كتاب دورى من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، المهندسة سيلفيا نبيل، ممثلي وزارة المالية بتوضيح سبب تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية بالرغم من اقتراب انتهاء الربع الأول من العام المالى ووجود مُخصصات بالباب الأول من الموازنة لتنفيذ هذا القرار.

وصرح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة العام الجارى سيتحقق بها وفورات نظرًا لانخفاض سعر صرف الدولار عن المُحدد له بالموازنة العامة إلى جانب انخفاض سعر البترول عالميًا، قائلًا "الموازنة السنة دى هتسمح للحكومة بتلبية احياجات المواطنين البسطاء ودعمهم، المؤشرات الأولية تؤكد ذلك".