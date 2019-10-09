شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق شارع فيصل لمدة 8 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياة عن مناطق (شارع فيصل بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال - منطقة مساكن منتصر - منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم - شارع مدكورحتى شارع حسن محمد ) لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحادية عشر مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت الموافق 12-10-2019 ، وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس فى اتجاه ميدان الجيزة .
وأهابت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.
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