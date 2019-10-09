شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الصين تعرض شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بنحو 10مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها أن مسئولين صينيين عرضوا زيادة مشترياتهم السنوية من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة عشرة مليارات دولار، مع سعى الدولتين لحل نزاع تجارى بينهما.

ومن المنتظر أن يسافر نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه، وهو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى واشنطن للمشاركة فى الجولة القادمة من المحادثات التجارية فى العاشر والحادى عشر من أكتوبر.

وفى الشهر الماضي، زادت بكين مشترياتها من منتجات زراعية أمريكية، من بينها فول الصويا ولحم الخنزير.