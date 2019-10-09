شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الصين تعرض شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بنحو 10مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها أن مسئولين صينيين عرضوا زيادة مشترياتهم السنوية من المنتجات الزراعية الأمريكية بقيمة عشرة مليارات دولار، مع سعى الدولتين لحل نزاع تجارى بينهما.
ومن المنتظر أن يسافر نائب رئيس الوزراء الصينى ليو خه، وهو كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى واشنطن للمشاركة فى الجولة القادمة من المحادثات التجارية فى العاشر والحادى عشر من أكتوبر.
وفى الشهر الماضي، زادت بكين مشترياتها من منتجات زراعية أمريكية، من بينها فول الصويا ولحم الخنزير.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: الصين تعرض شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بنحو 10مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.