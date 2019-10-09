شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يعين هنديين كأعضاء مستقلين جدد بمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجارى الدولى، عن تعديل تشكيل مجلس الإدارة بضم عضوين جديدين غير تنفيذيين مستقلين، وهما باريش داتاريا سوكتانكار، راجيف كريشان لال كاكار، بالإضافة إلى تنحى كلا من ياسر هاشم والدكتور شريف كامل عن منصبيهما كأعضاء بالمجلس، بعد أن أتما 6 سنوات كأعضاء غير تنفيذيين بالمجلس، وذلك التزاماً بقرار البنك المركزى المصرفى وفقا ً لتعليمات حوكمة البنوك.

وبحسب إفصاح البنك، للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، يمتلك العضوين المستقلين الجدد من أصول هندية، خبرات مصرفية ضخمة فى قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية.