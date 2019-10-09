شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات تبيع 60 ألف سهم بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، نحو 60 ألف سهم بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، عبر عمليتين الأولى بعدد 13.6 ألف سهم، والثانية بعد 46.7 ألف سهم، وذلك بحسب إعلان البورصة عن تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن 39 ألف سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى عدد 5753 سهم.

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وتنص المادة 38 من قواعد القيد على تعاملات الداخلين على أنه دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما حظر تعامل أى من الداخلين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند «ب» من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.